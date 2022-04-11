Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Донеччині російські окупанти під час артобстрілу пошкодили 30 житлових будинків: є постраждалі

Дата публікації
Перегляди
261
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Донеччині російські окупанти під час артобстрілу пошкодили 30 житлових будинків: є постраждалі

ДСНС України

На місці події продовжують працювати рятувальники.

У Покровському районі Донецької області російські окупанти провели обстріл, внаслідок чого пошкодження зазнали 30 будинків. Ще одна людина постраждала.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, окупанти провели обстріл селища Михайлівка. Від "руского міра" постраждали 30 житлових будинків. На місці події продовжують працювати рятувальники.

“Внаслідок артобстрілу села Михайлівка Покровського району було пошкоджено 30 будинків. На місці події працюють рятувальники Донеччини. Знайдено постраждалого, наразі анкетні дані встановлюються”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.

©

Нагадаємо, що в Україні люди масово записуються в добровольці-рятувальники.

Читайте також:

Світ офіційно заговорив про можливу причетність Росії до вбивства президета Польщі

Світ офіційно заговорив про можливу причетність Росії до вбивства президета Польщі
Наступна публікація