На Донеччині російські окупанти під час артобстрілу пошкодили 30 житлових будинків: є постраждалі

На Донеччині російські окупанти під час артобстрілу пошкодили 30 житлових будинків: є постраждалі

На місці події продовжують працювати рятувальники.

У Покровському районі Донецької області російські окупанти провели обстріл, внаслідок чого пошкодження зазнали 30 будинків. Ще одна людина постраждала.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, окупанти провели обстріл селища Михайлівка. Від "руского міра" постраждали 30 житлових будинків. На місці події продовжують працювати рятувальники.

“Внаслідок артобстрілу села Михайлівка Покровського району було пошкоджено 30 будинків. На місці події працюють рятувальники Донеччини. Знайдено постраждалого, наразі анкетні дані встановлюються”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, що в Україні люди масово записуються в добровольці-рятувальники.

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