На Донеччині російські окупанти вбили мирного мешканця, серед 10 поранених - дитина

На Донеччині російські окупанти вбили мирного мешканця, серед 10 поранених - дитина

Інформація про реальну кількість постраждалих уточнюється.

За минулу добу (7 березня) російські війська вбили на Донеччині мирного мешканця, постраждали щонайменше 10 мешканців.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у вівторок, 8 березня.

"Серед поранених – дитина. Інформація про реальну кількість постраждалих уточнюється. Поліцейські документують наслідки обстрілів та допомагають людям", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під ударом окупантів опинилися населені пункти:

Маріуполь,

Волноваха,

Старомайорське,

Старомлиновка,

Велика Новосілка,

Володимирівка,

Авдіївка,

Зачатівка,

Ольгинка,

Степне,

Верхньоторецьке,

Первомайське,

Красна Поляна,

Попасне.

Пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Громадян закликають:

Дотримуватись комендантської години;

не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами (ворог розстрілює цивільні авто);

бути обережними (в окупованих населених пунктах російські солдати займаються мародерством, відбирають майно у мирних мешканців);

не піднімати невідомі предмети та не чіпати нерозірвані снаряди (викликати піротехніків за телефоном 101).

"Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації. Поліція залишається на варті безпеки", - резюмували правоохоронці.

Окупанти продовжують обстрілювати Луганську область. Рубіжне, Кремінна, Попасна – найбільш постраждалі від учорашніх обстрілів російською армією міста.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua