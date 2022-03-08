На Донеччині російські окупанти вбили мирного мешканця, серед 10 поранених - дитина

Інформація про реальну кількість постраждалих уточнюється.
За минулу добу (7 березня) російські війська вбили на Донеччині мирного мешканця, постраждали щонайменше 10 мешканців.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у вівторок, 8 березня.
"Серед поранених – дитина. Інформація про реальну кількість постраждалих уточнюється. Поліцейські документують наслідки обстрілів та допомагають людям", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під ударом окупантів опинилися населені пункти:
- Маріуполь,
- Волноваха,
- Старомайорське,
- Старомлиновка,
- Велика Новосілка,
- Володимирівка,
- Авдіївка,
- Зачатівка,
- Ольгинка,
- Степне,
- Верхньоторецьке,
- Первомайське,
- Красна Поляна,
- Попасне.
Пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Громадян закликають:
- Дотримуватись комендантської години;
- не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами (ворог розстрілює цивільні авто);
- бути обережними (в окупованих населених пунктах російські солдати займаються мародерством, відбирають майно у мирних мешканців);
- не піднімати невідомі предмети та не чіпати нерозірвані снаряди (викликати піротехніків за телефоном 101).
"Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації. Поліція залишається на варті безпеки", - резюмували правоохоронці.
Окупанти продовжують обстрілювати Луганську область. Рубіжне, Кремінна, Попасна – найбільш постраждалі від учорашніх обстрілів російською армією міста.
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