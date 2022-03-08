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На Донеччині російські окупанти вбили мирного мешканця, серед 10 поранених - дитина

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На Донеччині російські окупанти вбили мирного мешканця, серед 10 поранених - дитина

УНІАН

Інформація про реальну кількість постраждалих уточнюється.

За минулу добу (7 березня) російські війська вбили на Донеччині мирного мешканця, постраждали щонайменше 10 мешканців.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у вівторок, 8 березня.

"Серед поранених – дитина. Інформація про реальну кількість постраждалих уточнюється. Поліцейські документують наслідки обстрілів та допомагають людям", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під ударом окупантів опинилися населені пункти:

  • Маріуполь,
  • Волноваха,
  • Старомайорське,
  • Старомлиновка,
  • Велика Новосілка,
  • Володимирівка,
  • Авдіївка,
  • Зачатівка,
  • Ольгинка,
  • Степне,
  • Верхньоторецьке,
  • Первомайське,
  • Красна Поляна,
  • Попасне.

Пошкоджено житлові будинки та сільськогосподарську техніку.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Громадян закликають:

  • Дотримуватись комендантської години;
  • не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами (ворог розстрілює цивільні авто);
  • бути обережними (в окупованих населених пунктах російські солдати займаються мародерством, відбирають майно у мирних мешканців);
  • не піднімати невідомі предмети та не чіпати нерозірвані снаряди (викликати піротехніків за телефоном 101).

"Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації. Поліція залишається на варті безпеки", - резюмували правоохоронці.

Окупанти продовжують обстрілювати Луганську область. Рубіжне, Кремінна, Попасна – найбільш постраждалі від учорашніх обстрілів російською армією міста.

Втрати росії станом на 8 березня / © ТСН.ua
Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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