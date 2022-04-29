На Донеччині та Луганщині окупанти змушують студентів здавати кров для поранених солдатів — Денісова

На Донеччині та Луганщині окупанти змушують студентів здавати кров для поранених солдатів — Денісова

Окупаційна влада на тимчасово зайнятих територіях Донецької та Луганської областей примушує студентів вищих навчальних закладів масово здавати кров для поранених окупантів.

Вже відомо про 700 випадків вимушеного донорства крові.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Також читайте Ракетний удар по Києву: під завалами будинку знайшли тіло загиблої людини

Денісова нагадала, що дії РФ порушують статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I).

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну з проханням врахувати ці факти порушень прав людини в Україні", — наголосила омбудсменка.

Раніше стало відомо, що на Запоріжжі окупанти використовують мирних жителів, як живий щит. Крім того, загарбники намагаються запровадити російську валюту.

Яку мету собі ставлять російські окупанти, захопивши Херсон – "Нічна варта"