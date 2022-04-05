На Донеччині українські бійці повністю знищила колону російських десантників

Таких ворожих колон знищених цими вояками вже десятки.

Ще одну групу російських десантників знищили наші воїни на Донеччині, повністю. Розвідувальна колона ворога намагалась обійти наші укріплення, але не прорвалась. Її не пустили українські бійці, про яких уже можна знімати художні фільми, бо перед цим за кілька тижнів вони ж зупинили півторакілометрову колону ворожих панцерників.

Перші кадри з місця бою у сюжеті ТСН.

Українські чорноземи не приймають тіла окупантів. Піщана буря за лічені хвилини поглинає те, що лишилось від російських загарбників. «Вся практично Росія у них, тактика, екіпаж бойових машин є офіцери – капітани, лейтенанти документи нам траплялися, а позаду вже піхота – контрактники», - розповідають бійці.

Після короткого, але результативного бою в полон ніхто не потрапив . Усі, хто був в бойовій колоні рашистів були знищені, а це з десяток десантників.

«Я деколи дивуюсь їхнім тактичним рішенням, я думаю їх прорахувати можна, їх робота базується на нормативних документах, які ще в них існують з часів Радянського союзу», - додають військові.

Орда суне і суне. Тут на Донеччині їх палять і знищують десятками і сотнями, а вони намагаються знову і знову наступати. Наші вояки фіксують позаду наступаючих загородджувальні загони. Іх завдання - стріляти в спину тим росіянам, хто почне тікати з поля бою.

Таких ворожих колон знищених цими вояками вже десятки. Проте ніхто не знає про нещодавній бій на Луганщині, який безперечно увійде в підручники історії та тактики ведення бойових дій. Унікальні кадри бою зняті з коптера. Колону з панцерників, яка розтягнулась на півтора кілометра зупиняють півтора десятки наших воїнів. «Вони ударну колону зосередили буквально вночі і з ранку пішли великими силами і за кількома напрямками», - розповідають військові.

На Донеччині наші воїни повністю знищили ще одну групу російських десантників

Танки окупантів наші бійці зупиняли практично голіруч без артилерії, ручними протитанковим гранатометами ще радянського взірця. Завадити рухові цієї колони треба було за будь-яку ціну, аби дати іншим нашим військам позаду перегрупуватись.

Ціною власних життів наші воїни півтора кілометрову армаду рашистів зупинили. І зараз маючи досвід - успішно палять рашистів у полях і посадках Донбасу. Тони брухту обабіч доріг і трупи окупантів.

«В очах людей, які тут стоять ні страху, ні розгубленості не має, кожен знає, що робить - шансі в у них не має», - зазначають бійці.

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