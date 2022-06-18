На Донеччині українські захисники збили ворожий СУ-25 із ПЗРК "Ігла"

У Донецькій області окупанти зазнають втрат не тільки на землі, а й у небі.

На Донеччині українські захисники із 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців збили Су–25 окупантів із ПЗРК "Ігла".

Про це повідомляють на сторінці бригади у Facebook.

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"Ми знову на Донеччині. І невпинно знову знищуємо різну колорадську нечисть. І не тількі з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже меньше. СУ-25 рашистів вирішив поцікавитись: "А хто тут?" Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК "Ігла" гарний інструмент для прибирання всілякого непотрібу з неба. А з руками в нас все гаразд. Це наше небо. Це наша земля. Це наша країна. Ми тут є. Смерть ворогам", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що військовослужбовець ЗСУ збив ворожий гелікоптер К-52. Вдалий постріл з ПЗРК "Ігла" було зроблено 21 квітня на території Запорізької області.

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