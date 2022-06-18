Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Донеччині в результаті ДТП загинув комбат так званої "Народної міліції ДНР"

Дата публікації
Перегляди
685
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Донеччині в результаті ДТП загинув комбат так званої "Народної міліції ДНР"

Фото: пропагандистський Telegram-канал

Комбат "Народної міліції" із позивним "Куля" загинув в автомобільній аварії.

Командир батальйону "Пуля" загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Що саме стало причиною аварії – невідомо. 

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.  

За інформацією прокремлівського пропагандиста Семена Пегова, загиблий нещодавно брав участь у штурмі передмістя Авдіївки

Нагадаємо, президент Казахстану у присутності Путіна зробив заяву щодо квазідержав "ЛНР" та "ДНР".

Читайте також:

Здайся в полон: жінка з Вінничини благає сина не воювати проти Батьківщини

Здайся в полон: жінка з Вінничини благає сина не воювати проти Батьківщини
Наступна публікація