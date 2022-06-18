На Донеччині в результаті ДТП загинув комбат так званої "Народної міліції ДНР"

Комбат "Народної міліції" із позивним "Куля" загинув в автомобільній аварії.
Командир батальйону "Пуля" загинув внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Що саме стало причиною аварії – невідомо.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.
За інформацією прокремлівського пропагандиста Семена Пегова, загиблий нещодавно брав участь у штурмі передмістя Авдіївки
Нагадаємо, президент Казахстану у присутності Путіна зробив заяву щодо квазідержав "ЛНР" та "ДНР".
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