На Донеччині внаслідок обстрілів загинула одна людина, 14 отримали поранення

У Ясеновому російські війська вбили місцевого жителя.
Внаслідок обстрілів, які здійснили російські війська на Донеччині, загинула одна цивільна особа, а 14 людей отримали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Росія вбиває цивільних! За 28 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Ясеновому. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення", - написав він.
За його словами, зазначена загальна кількість жертв російських обстрілів на Донеччині не включає дані про Маріуполь та Волноваху.
Нагадаємо, за інформацією військовий експертів, Вугледар Донецької області затиснутий, ворог намагається прорватися до міста.
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