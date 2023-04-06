На Донеччині внаслідок російських атак сталося кілька пожеж (фото)

Українські рятувальники ліквідували на Донеччині пожежі, які виникли в результаті обстрілів російськими окупантами.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, рятувальники виїжджали на пожежу в смт Олексієво-Дружківка Краматорського району. Там в результаті ворожого обстрілу загинули дві жінки 67 та 64 років. Поранення отримали ще гість людей. Також сталася пожежа, яку рятувальникам вдалося ліквідувати.

В Бахмутському районі теж горіло. Внаслідок влучання артилерійського снаряда, відбулось займання сухої трави на площі 100 “квадратів” та 150 м п. електрокабелю.

“6 квітня вночі рятувальники Краматорського гарнізону прибули на виклик про пожежу у с. Сергіївка Краматорського району. По прибуттю встановили, що внаслідок обстрілу відбулось займання вантажного автомобіля на території одного із сільгосппідприємств на площі 8 м². Пожежу ліквідовано. Внаслідок обстрілу загинула одна особа”, - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що у Москві спалахнула будівля Міноборони Росії. Місцеві пожежні присвоїли надзвичайній ситуації другий рівень небезпеки.

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