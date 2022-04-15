На Донеччині ворог намагається штурмувати автошлях Курахове-Запоріжжя, але військовій зупиняють всі спроби

"Джевелінами" підбивають 2-3 танки, а інші вже розвертаються.

Один із нових ударів на Донеччині росіяни готуються завдати - з Півдня, у бік автошляху Курахове-Запоріжжя, таке припускає українська розвідка. Окупанти вже намагалися штурмувати цю ділянку в перших числах квітня та окрім безславного розгрому ті зусилля нічого їм не принесли. Натомість, тепер просто засипають містечка й села артилерійськими снарядами та атакують важкими ракетами.

Про це йдеться в ТСН.

Після того, як російська механізована піхота тут ходила у наступ, залишилися обпалене кермо, чорні, од кіптяви борти, розкидані на десятки метрів, катки, а ще догори дригом відірвана башта та трупи рашистів. « Я думаю, вони, навіть не встигли зрозуміти, шо по ним прилетіло! Це те, що залишається від БМП 3, після пострілу «Джавеліна»», - кажуть військові.

Кремлівська орда, вочевидь, планувала “перерізати” автодорогу Курахове - Запоріжжя. Водночас, припускають українські військові, мали ще й - диверсійні плани. «В кожній машині захопленій - підбитій, в кожній був комплект “пікселя”. Або, якісь провокації, для місцевого населення проти нас, або - тактичний відхід». – припускають бійці.

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Ні провокації, ані - тактичного відходу, у тої зграї окупантів не вийшло. Лише невеликій частині нападників вдалося утікати. Та більшість, у своєму, кремлівському однострої, залишилися гнити в українській землі. «Вони їдуть великою колоною, щоб якби зупинити її варто знищити два-три танка і - і все! І, колона на розворот. У них бойовий дух дуже низький, вони не мотивовані», - кажуть захисники України.

Натомість, вистачає у ворога підступності з підлістю. Наші воїни відкинули окупантів за річку і вже звідти, з великих дистанцій, вороги засипають міста й села Донеччини - важкими артилерійським снарядами і у темряві, і світлою порою по приватних будинках та, навіть - по церквах. Всередині в храмі на видноті, неушкоджені висять портрети московських попів.

На північний захід від тимчасово окупованого Донецька, нині з'являються нові вирви, без авіаційних нальотів, нині тут не проходить жодна доба. Судячи з уламків, Донеччину з дуже далекої дистанції, розстрілюють ракетами х555 рашиські стратегічні бомбардувальники. Після ударів таких ракет з'являються вирви у три людських зрости. «Ми стояли втрьох, я на самом низу і хлопці так вишиковувались один за одним, то після третього, ще певно сантиметрів 80 було», - описують вирву бійці.

Таких рашиських ракет класу повітря-земля, у самому лише Волноваському районі, і лише від початку тижня прилетіло і вибухнуло близько десятка. Напередодні, під час ударів по житловій забудові, не минулося без поранених.

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