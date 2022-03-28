На Донеччині й Луганщині ЗСУ сьогодні знищили 12 танків і 10 БМП окупантів

На Донеччині й Луганщині ЗСУ сьогодні знищили 12 танків і 10 БМП окупантів

Російська армія продовжує нести колосальні втрати.

На Донецькому та Луганському напрямках Збройні Сили України продовжують стримувати натиск російських загарбників.

Як повідомляє Операція об'єднаних сил у Facebook, у понеділок, 28 березня, українські військові протягом доби успішно відбили 7 атак ворога.

Зусиллями бійців ЗСУ було знищено 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки окупантів.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника", - також йдеться в повідомленні.

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