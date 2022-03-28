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На Донеччині й Луганщині ЗСУ сьогодні знищили 12 танків і 10 БМП окупантів

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На Донеччині й Луганщині ЗСУ сьогодні знищили 12 танків і 10 БМП окупантів

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Російська армія продовжує нести колосальні втрати.

На Донецькому та Луганському напрямках Збройні Сили України продовжують стримувати натиск російських загарбників.

Як повідомляє Операція об'єднаних сил у Facebook, у понеділок, 28 березня, українські військові протягом доби успішно відбили 7 атак ворога.

Зусиллями бійців ЗСУ було знищено 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки окупантів. 

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника", - також йдеться в повідомленні.

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