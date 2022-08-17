На Донеччині є дві потенційні мішені російських окупантів: в ОВА назвали їх

Ситуація у Донецькій області є вкрай напруженою, але контрольованою українськими силами. Наразі потенційними мішенями для російської армії є Слов'янськ та Краматорськ.
Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку, за даними обласної військової адміністрації, в Авдіївці, яка перебуває під постійним масованим ворожим обстрілом.
Про це сказала речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі телеканалу "Еспресо".
Вона закликала усіх жителів Донецької області не витрачати час і евакуюватися у безпечні регіони України.
"Найскладніша ситуація в Авдіївці. Було щонайменше 5 масованих обстрілів, маємо загиблих та поранених. Традиційно неспокійно у Красногорівці, Мар'їнці, Бахмуті, Кураховому, Дружківці та Курахівці. По цих містах рашисти гатять ракетами. Єдиним свідомим, розумним виходом є евакуація громадян за межі Донеччини. Потрібно розуміти, що ситуація буде лише напружуватися. У Слов'янську та Краматорську сьогодні не було зафіксовано обстрілів, але це потенційні мішені російських окупантів", - наголосила Ігнатченко.
Нагадаємо, військовий експерт Сергій Згурець заявив, що війна переходить у затяжну фазу, але час грає на користь України. Він пояснив, на фронт встигає вчасно і у необхідній кількості надходити військова допомога від західних партнерів.
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