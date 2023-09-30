На Донеччині загинув фотограф і воїн-доброволець з Лос-Анджелеса Володимир Миронюк

Свій останній найризикованіший фоторепортаж Миронюк зробив у бою під Курдюмівкою.

На фронті загинув фотограф із Лос-Анджелеса Володимир Миронюк. Йому було 59 років. Свій останній найризикованіший фоторепортаж Миронюк зробив у бою під Курдюмівкою Бахмутського району на Донеччині.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов у Facebook. Він був особисто знайомий з Володимиром Миронюком.

Свій останній найризикованіший фоторепортаж Володимир Миронюк зробив в бою під Курдюмівкою на позиції української піхоти, де ворог атакував та багато годин вів ураганний обстріл. Через щільний обстріл його тіло не могли забрати три дні.

Володимир Миронюк та Юрій Бутусов / Фото: facebook/Юрій Бутусов

Нагадаємо, під час захисту України від російської навали загинув харківський поет Олексій Івакін.

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