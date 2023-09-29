На Донеччині загинув син голови РДА, 21-річний нацгвардієць Костянтин Ковтун

Життя воїна обірвалося 24 вересня під час виконання бойового завдання на території Донецької області.
У боях на Донеччині загинув 21-річний нацгвардієць, командир розвідувального взводу Костянтин Ковтун із міста Ніжин Чернігівської області.
Про втрату сповістили в Ніжинській міській раді.
Костянтин – син голови Ніжинської районної державної (військової) адміністрації Григорія Ковтуна.
27 вересня 2023 року єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній звершив у Свято-Миколаївському храмі ПЦУ міста Ніжина чин похорону загиблого воїна Костянтина Ковтуна.
Костянтин Ковтун народився 6 червня 2002 року, мав молодше офіцерське звання “лейтенант”. Він служив у штурмовій бригаді “Буревій” Національної гвардії України. На війні був командиром розвідувального взводу одного з батальйонів особливого призначення бригади.
Життя захисника обірвалося 24 вересня під час виконання бойового завдання на території Донецької області.
Нагадаємо, під час захисту України від російської навали загинув харківський поет Олексій Івакін.
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