На Донеччині загинув син голови РДА, 21-річний нацгвардієць Костянтин Ковтун

Життя воїна обірвалося 24 вересня під час виконання бойового завдання на території Донецької області.

У боях на Донеччині загинув 21-річний нацгвардієць, командир розвідувального взводу Костянтин Ковтун із міста Ніжин Чернігівської області.

Про втрату сповістили в Ніжинській міській раді.

Костянтин – син голови Ніжинської районної державної (військової) адміністрації Григорія Ковтуна.

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27 вересня 2023 року єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній звершив у Свято-Миколаївському храмі ПЦУ міста Ніжина чин похорону загиблого воїна Костянтина Ковтуна.

Костянтин Ковтун народився 6 червня 2002 року, мав молодше офіцерське звання “лейтенант”. Він служив у штурмовій бригаді “Буревій” Національної гвардії України. На війні був командиром розвідувального взводу одного з батальйонів особливого призначення бригади.

21-річний командир розвідвзводу бригади НГУ “Буревій” Костянтин Ковтун / Фото: із соцмереж

Життя захисника обірвалося 24 вересня під час виконання бойового завдання на території Донецької області.

Нагадаємо, під час захисту України від російської навали загинув харківський поет Олексій Івакін.

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