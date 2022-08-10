На Донеччині запроваджують особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспорту: які умови

Від 11 серпня у Донецькій області починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів.
Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” генерал-полковник Олександр Сирський.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко.
"Це крок, спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства", - йдеться в повідомленні.
Особливий режим передбачатиме дві головні умови:
- заборонено бездозвільне вивезення з Донеччини спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);
- триває заборона на в’їзд та переміщення по Донецькій області транспорту, що перевозить з метою реалізації алкогольні напої та речовин на спиртовій основі (окрім ліків та дезінфекційних засобів).
Як повідомлялося, окупанти намагаються штурмувати в Донецькій області, але зазнають втрат і в паніці відходять.
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