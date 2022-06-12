На Донеччині затримали дівчину, яка передавала окупантам координати розташувань ЗСУ

На Донеччині затримали дівчину, яка передавала окупантам координати розташувань ЗСУ

Українські правоохоронці викрили в Бахмуті місцеву жительку, яка передавала російським окупантам координати місць дислокації Збройних сил України.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці м. Бахмута у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, упродовж травня – червня 2022 року 18-річна громадянка України добровільно співпрацювала з представником одного із силових відомств Росії.

"Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території міста Бахмута. Правоохоронцями зафіксовано 14 фактів передавання російським загарбникам вказаних даних", - йдеться у повідомленні.

10 червня 2022 року жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Польщі двоє чоловіків вбили 29-річну українку, ще одну порізали – особи нападників встановили.

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