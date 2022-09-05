На Донеччині затримали зрадницю, яка здавала позиції ЗСУ

Поліцейські викрили російську агентку, яка коригувала ракетні удари ворога.
У Дружківці на Донеччині затримали місцеву мешканку, яка співпрацювала з окупантами, коригуючи удари по позиціях ЗСУ. 50-річна жінка від 2014 року підтримувала зв'язок з представниками окупаційних військ.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
Жінка передавала ворогу дані про дислокацію українських захисників і маршрути руху військової техніки. Також зловмисниця доповідала російським кураторам про результати обстрілів міста.
Жінка надсилала російському координатору скриншоти карт з позначеними місцями розташування військовослужбовців ЗСУ та зашифровані повідомлення про наслідки ракетно-бомбових ударів по місту: які руйнування, скільки жертв.
"Усі контакти здійснювалися через закритий канал з дотриманням заходів конспірації. У низці випадків дружківчанка надавала ворогу неперевірену інформацію, внаслідок чого страждав житловий сектор і цивільні мешканці", - повідомили у поліції.
Так, 30 серпня російські війська завдали чотири удари із зенітно-ракетного комплексу "С-300" по двох школах і палацу спорту. Про результати атак жінка відзвітувала куратору. Наразі перевіряється інформація щодо ймовірної причетності коригувальниці до підготовки обстрілу.
Від початку повномасштабної війни поліцейські Дружківки встановили та затримали 5 коригувальників ворожого вогню.
Нагадаємо, у Чернівцях оголосили вирок двом українським зрадникам, які допомагали російським окупантам. Зокрема, вони передавали ворогові інформацію про дислокацію полку "Азов".
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