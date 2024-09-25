На Донеччині затримали зрадника, який допомагав ворогу наступати на Покровськ

У Донецькій області затримали агента військової розвідки Росії, який шпигував за українськими силами на Покровському напрямку, де тривають активні бойові дії.

Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).

Затриманий працював на місцевому гірничому підприємстві та був завербований російськими спецслужбами в липні. Після вербування він займався розвідкою, збираючи інформацію про геолокації штабів і укріплених районів українських сил, зокрема вогневих позицій важкої артилерії ЗСУ та пунктів базування СБУ.

Агент маскував свою діяльність, вів звичайний спосіб життя мешканця прифронтового села, ходив на роботу в шахту. Під час поїздок він приховано фіксував розташування українських військ і позначав координати на мапах Google. Для зв'язку з російською розвідкою спочатку використовував анонімний акаунт у месенджері, а згодом перейшов на комунікацію через заборонені соцмережі.

Зрадника викрили на ранньому етапі його діяльності. Під час обшуків були вилучені мобільний телефон і SIM-карти. Йому оголосили підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зараз зловмисник перебуває під вартою, і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала агента російської спецслужби, який готував окупацію Вовчанська на Харківщині. Інформатор РФ шпигував за локаціями українських військ, що боронять місто.

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