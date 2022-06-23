На Донеччині життя місцевих перемістилося під землю: евакуювати деяких живими уже немає шансів

На Донеччині життя місцевих перемістилося під землю: евакуювати деяких живими уже немає шансів

Соледар і Сіверськ на Бахмутському напрямку стають містами-привидами.

Місцеві від потужних атак тижнями не виходять на вулицю, їхня евакуація - смертельно небезпечна, в людей майже немає їжі та води, йдеться в ТСН.

Ворожа авіація бомбардує Новолуганське в Бахмутському районі. В селищі вже не лишилося жодного вцілілого будинку. Під ураження від російських снарядів потрапляють десятки цивільних громадян.

Населені пункти Донеччини, які межують з Луганською областю російські війська буквально рівняють з землею. У місті Соледар, дорога до якого нині прицільно обстрілюється артилерією рашистів, усіяне воронками від ворожих ракет.

Після того ворожого авіанальоту Ніла тепер живе у підвалі свого будинку, боячись нових російських обстрілів. Що несе з собою «рускій мір», жінка вкотре відчула у свій день народження, 13 березня. Тоді уламок ворожого боєприпасу вбив її молодшу доньку в Маріуполі. «Вона не могла виїхати, вони готували на вулиці і заходили якраз до будинку і загинула від обстрілу», - розповідає жінка.

Їхати подалі від обстрілів жінка не хоче через батьків, які живуть в окупованому рашистами селі неподалік. Про загибель онуки вони досі не знають.

Разом із жінкою у підвалі і інші сім’ї з дітьми, наймолодшому хлопчику немає й двох років. А 10-річна Діана живе тут з бабусею і молодшою сестрою, мріє лише про закінчення війки.

Питну воду, продукти і дитяче харчування для тих, хто живе по підвалах, сюди намагаються завозити раз на кілька днів. Попри важкі бої навколо міста і постійні рашистські атаки з неба люди виїжджати не хочуть.

Не стихає ворожа канонада і поблизу сусіднього Сіверська, де давно немає води, світла і зв’язку. Ще донедавна кількадесяттисячне місто перетворилось майже на пустку. Через постійні російські атаки довозити продукти тим, хто лишився в Сіверську,стає все важче. « Туди проїхати - це квест на виживання, 99 %, що машини потраплять під обстріл», - розповідає голова луганської ВЦА Сергій Гайдай

В напрямку Тошківки і Золотого російські війська перекидають резерви з десятками БМП, аби перерізати трасу на Лисичанськ і оточити наших бійців в Сєвєродонецьку.

«Та зона заводу «Азот» вона захищена нацгвардійцями і вони міцно тримають, в них є розуміння всієї мапи військових дій, тому говорити про оточення не можна», - додає Гайдай.

Попри небезпеку потужних обстрілів волонтери, поліція і місцева влада дозвозять гуманітарні вантажі до укриттів, де лишаються люди. Наразі відомо, що в Лисичанську на заводі «Азот» перебуває майже шість сотень мирних громадян, майже сорок з них - діти.

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