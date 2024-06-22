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На Донеччині ЗСУ ліквідували російського комбата та майже весь його батальйон – фото

На Донеччині ЗСУ ліквідували російського комбата та майже весь його батальйон – фото

На Донеччині ЗСУ ліквідували російського комбата та майже весь його батальйон – фото

На Донеччині ліквідували командира батальйону РФ Олександра Лапшина / Фото: Facebook/Анатолій Штефан

Окупант загинув біля Часового Яру.

Військові ЗСУ ліквідували на Донеччині командира батальйону, капітана Олександра Лапшина та майже весь склад батальйону 98-ї гвардійської дивізії Повітряно-десантних військ РФ м. Іваново. 

Про це повідомив український військовий Анатолій Штефан.

Окупанта Олександра Лапшина ліквідували в районі Часового Яру.

Смерть росіянина також підтвердили так звані Z-пабліки.

На Донеччині ліквідували командира батальйону РФ Олександра Лапшина / © Facebook/Анатолій Штефан
На Донеччині ліквідували командира батальйону РФ Олександра Лапшина / Фото: Facebook/Анатолій Штефан

Нагадаємо, на Луганщині знищили відомого пропагандиста РФ та так званого пресофіцера "ЛНР" (фото).

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