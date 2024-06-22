На Донеччині ЗСУ ліквідували російського комбата та майже весь його батальйон – фото

Окупант загинув біля Часового Яру.
Військові ЗСУ ліквідували на Донеччині командира батальйону, капітана Олександра Лапшина та майже весь склад батальйону 98-ї гвардійської дивізії Повітряно-десантних військ РФ м. Іваново.
Про це повідомив український військовий Анатолій Штефан.
Окупанта Олександра Лапшина ліквідували в районі Часового Яру.
Смерть росіянина також підтвердили так звані Z-пабліки.
Нагадаємо, на Луганщині знищили відомого пропагандиста РФ та так званого пресофіцера "ЛНР" (фото).
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