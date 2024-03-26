На Донеччині ЗСУ потужно відбили штурм окупантів: ворог втратив 20 одиниць техніки – відео

Під Тернами ЗСУ знищили окупантів та їхню техніку.

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ відбили під Тернами на Донеччині штурм росіян. Окупаційна армія Росії зазнала втрат серед особового складу та техніки.

Відео показала пресслужба бригади.

"Ворог спробував знайти слабке місце і прорвати там лінію оборони, але швидка передислокація Житомирських десантників на цей напрямок зламала плани окупантів", - йдеться у повідомленні.



Під час бою оператори ударних дронів 95-ї ОДШБ відбили механізований штурм противника, позбавивши його близько двадцяти одиниць бронетехніки.

Терни на мапі

Нагадаємо, в Нацгвардії розповіли про ситуацію на фронті та де атакують окупанти.

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