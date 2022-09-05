На Донеччині ЗСУ звільнили від окупантів село: які жахи там побачили

Ситуація у звільненому на Донеччині селі складна. Там сильно зруйнований приватний сектор, є гуманітарна проблема.
У звільненому на Донеччині селі спостерігається гуманітарна проблема. Більшість приватного сектору там зруйнована.
Про це в рамках телемарафону в ефірі на “1+1” повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“Ситуація там складна. Дуже сильно зруйнований приватний сектор. Є гуманітарна проблема. Але дякуючи ЗСУ, на цьому ми не зупиняємося і будемо рухатися далі. Поступово після того, як туди можливо буде зайти, передамо все необхідне. Ситуація зараз є складною. Бойові дії тривають. Звільнення територій передбачає ще й розмінування. Але в наближені населені пункти ми вже привозимо продукти харчування”, - розповів Павло Кириленко.
Він також додав, що люди у звільненому населеному пункті перебувають в шоковому стані.
“На жаль, на Донеччині щодня фіксують загибель та поранення серед цивільного населення. Кожен факт фіксується. Органом досудового розслідування він буде використовуватися як доказ”, - підкреслив голова Донецької ОВА.
Нагадаємо, що окупанти відключили Каховську ГЕС і залишили без світла частину двох областей.
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