На Донеччину передали систему Tesla Powerwall 2 від Ілона Маска (фото)

На Донеччину передали нову систему Tesla Powerwall 2 від Ілона Маска. Завдяки їй там відновлять зв'язок та інтернет.

Про це 12 липня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Донеччина - одне з найгарячіших місць на мапі України. Через постійні ворожі обстріли в багатьох населених пунктах інтернет та зв'язок майже відсутні. Лікарі, пожежники та рятувальники працюють у надлюдських умовах. А місцеві - не можуть поспілкуватися з рідними", - розповів він.

Також читайте Жданов окреслив два сценарії розвитку війни в Україні найближчим часом

Тепер завдяки акумуляторам, які працюють на сонячній енергії, ці люди завжди будуть на зв'язку. На черзі - Миколаївщина, додав Федоров.

"Новітні технології допоможуть нам перемогти в цій війні. Дякую Ілону Маску та європейським міністрам цифрової трансформації за технологічну допомогу Україні", - написав міністр.

Фото: Михайло Федоров / Facebook

Фото: Михайло Федоров / Facebook

Нагадаємо, армія країни-агресорки Росії вкотре обстріляла Слов'янськ у Донецькій області. Унаслідок влучань пошкоджено кілька приватних будинків. Крім того, через ворожий обстріл поранено жінку.

Окупанти рівняють із землею Красногорівку на Донеччині - репортаж ТСН

Читайте також: