На Донеччину передали систему Tesla Powerwall 2 від Ілона Маска (фото)

На черзі - Миколаївщина.
На Донеччину передали нову систему Tesla Powerwall 2 від Ілона Маска. Завдяки їй там відновлять зв'язок та інтернет.
Про це 12 липня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Донеччина - одне з найгарячіших місць на мапі України. Через постійні ворожі обстріли в багатьох населених пунктах інтернет та зв'язок майже відсутні. Лікарі, пожежники та рятувальники працюють у надлюдських умовах. А місцеві - не можуть поспілкуватися з рідними", - розповів він.
Тепер завдяки акумуляторам, які працюють на сонячній енергії, ці люди завжди будуть на зв'язку. На черзі - Миколаївщина, додав Федоров.
"Новітні технології допоможуть нам перемогти в цій війні. Дякую Ілону Маску та європейським міністрам цифрової трансформації за технологічну допомогу Україні", - написав міністр.
Нагадаємо, армія країни-агресорки Росії вкотре обстріляла Слов'янськ у Донецькій області. Унаслідок влучань пошкоджено кілька приватних будинків. Крім того, через ворожий обстріл поранено жінку.
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