На Донеччину перекинули загін РФ, який створювали для війни у Чечні - Сили оборони

Поблизу Вугледару Донецької області війська країни-агресорки РФ знизили свою активність, оскільки все частіше відмовлятися йти на штурм. Тому туди перекинули бригаду, яку створювали для війни у Чечні.

Про це заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що за 26 лютого росіяни в районі Вугледара здійснили лише 15 штурмових дій, хоча місяць тому їх було майже 60.

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"Можливо, це пов'язано з погодними умовами, які зараз не дають можливості активно використовувати техніку", - сказав Дмитрашківський.

Речник з посиланням на українську розвідку повідомив також, що окупанти стали частіше відмовлятись йти у наступ. В район міста було перекинуто військових 136-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Вони, за даними спікера, прийматимуть лінію оборони на Донецькому напрямку і намагатимуться її тримати.

"Надійшов новий підрозділ – 136-а бригада. Це та бригада, яка свого часу була створена для війни в Чечні. На сьогоднішній день вони з'явилися в полі зору на Донецькому напрямку. І десь приблизно до 5 числа вони приймають свою лінію оборони, яку будуть тримати", - зазначив він.

До слова, згадана 136-ї окрема мотострілецька бригада ЗС РФ була сформована в Буйнакську у грудні 1993 року. За два роки в бригаді був створений зведений окремий мотострілецький батальйон, який брав участь у двох чеченських війнах.

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що російські окупанти готують до нової спроби штурму Вугледара. Існує реальна ймовірність того, що російське керівництво кине на нові атаки поблизу Вугледара підрозділи, які вже зазнавали втрат під час минулих операцій. Відновити їхні хочуть "мобіками".

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