На Донеччину прибуло російське підкріплення з 500 кримінальних злочинців - Генштаб ЗСУ

Російська армія отримала підкріплення на Донеччині - півсотні мобілізованих кримінальних злочинців, у яких забрали телефони.
Росія на посилення своєї армії в Донецькій області відправила підкріплення з 500 відмобілізованих кримінальних злочинців. Вони вже прибули на тимчасово окуповану територію.
Про це 7 жовтня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Відомо, що командирами новоприбулих підрозділів призначили офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців.
Крім того, командування військ РФ видало розпорядження вилучити мобільні телефони в усіх мобілізованих.
Нагадаємо, минулої доби російська армія не припиняла наступальні дії на Донеччині, а саме на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстріляв понад десять населених пунктів, застосувавши танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію.
Читайте також: