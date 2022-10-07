На Донеччину прибуло російське підкріплення з 500 кримінальних злочинців - Генштаб ЗСУ

Російська армія отримала підкріплення на Донеччині - півсотні мобілізованих кримінальних злочинців, у яких забрали телефони.

Росія на посилення своєї армії в Донецькій області відправила підкріплення з 500 відмобілізованих кримінальних злочинців. Вони вже прибули на тимчасово окуповану територію.

Про це 7 жовтня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Відомо, що командирами новоприбулих підрозділів призначили офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців.

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Крім того, командування військ РФ видало розпорядження вилучити мобільні телефони в усіх мобілізованих.

Нагадаємо, минулої доби російська армія не припиняла наступальні дії на Донеччині, а саме на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстріляв понад десять населених пунктів, застосувавши танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію.

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