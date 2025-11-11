На Донеччині призупинили газопостачання: що відомо

Фахівці АТ «Донецькоблгаз» / © Донецька обласна держадміністрація

В період з 3 по 9 листопада 2025 року на території Донецької області зафіксували 62 пошкодження газових мереж, які стали наслідком військових дій.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

Пошкодження зареєстровані у прифронтових районах, включаючи такі населені пункти Краматорського району, як:

Краматорськ

Дружківка

Слов’янськ

Миколаївка

Рай-Олександрівка

Ситуація з газопостачанням у Лимані

Однією з найбільш критичних залишається ситуація у місті Лиман. Унаслідок обстрілів у місті було пошкоджено газову систему, що призвело до повного припинення газопостачання. Без газу залишилося 1164 абоненти. Голова правління АТ «Донецькоблгаз» Вадим Батій повідомив, що відновлення постачання ускладнене:

«Ситуація в Лимані залишається складною через активні бойові дії. Наразі відсутнє газопостачання у зв’язку з руйнуванням підводного газопроводу. Ми готові розпочати ремонт негайно, але для цього необхідна фізична можливість. Умови залишаються надзвичайно важкими».

Він також додав, що підприємство обов’язково відновить газопостачання, щойно це стане можливим з огляду на безпекову ситуацію.

Робота аварійних служб

Працівники аварійно-диспетчерської служби здійснюють виїзди на місця пошкоджень одразу після припинення обстрілів, як тільки це дозволяють умови безпеки. Зазначається, що їхня робота проводиться з підвищеним ризиком для життя з метою забезпечення безпечного користування газом для мешканців прифронтових територій.

