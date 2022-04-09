На Донецькому напрямку ворог не залишає спроб взяти під контроль Рубіжне, Попасну та Новобахмутівку - Генштаб

На Донецькому напрямку ворог не залишає спроб взяти під контроль Рубіжне, Попасну та Новобахмутівку - Генштаб

Також Росія продовжує завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга.

На Донецькому напрямку противник продовжує штурмові дії та авіаційні удари.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 9 квітня.

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"Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, на Південнобузькому напрямку російські військові не полишають спроб утримати позиції та рубежі на адміністративному кордоні Херсонської області.

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