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На Донецькому напрямку окупанти намагалися штурмувати Мар’їнку - Генштаб

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На Донецькому напрямку окупанти намагалися штурмувати Мар’їнку - Генштаб

Getty Images

Також продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю.

Протягом 51-ї доби протистояння проти російських загарбників на всіх напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Водночас Росія не припиняє здійснювати ракетні обстріли на всій території України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 15 квітня.

"Ворог не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури на території України і намагається вести наступ на окремих напрямках. Триває часткова блокада Харкова", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, успіху не мав. Також продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю.

Нагадаємо, 15 квітня росіяни обстріляли один із житлових районів міста Харків, загинули 7 людей, серед них - одна дитина семи місяців. Також є десятки поранених.

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