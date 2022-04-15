На Донецькому напрямку окупанти намагалися штурмувати Мар’їнку - Генштаб

Також продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю.
Протягом 51-ї доби протистояння проти російських загарбників на всіх напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Водночас Росія не припиняє здійснювати ракетні обстріли на всій території України.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 15 квітня.
"Ворог не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури на території України і намагається вести наступ на окремих напрямках. Триває часткова блокада Харкова", - йдеться у повідомленні.
На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, успіху не мав. Також продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю.
Нагадаємо, 15 квітня росіяни обстріляли один із житлових районів міста Харків, загинули 7 людей, серед них - одна дитина семи місяців. Також є десятки поранених.
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