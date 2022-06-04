На Донецькому напрямку окупанти виснажені та мають низький морально-психологічний стан - Генштаб

На Донецькому напрямку окупанти виснажені та мають низький морально-психологічний стан - Генштаб

На Донецькому напрямку окупанти держави-терористки фізично виснажені та мають вкрай низький морально-психологічний стан.

Темп просування підрозділів армії Російської Федераї під час бойових дій на Донецькому напрямку низький. У Генштабі це пояснюють виснаженням і втомою загарбників.

Про це повідомили 4 червня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що на Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції українських військ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Крім того, росіяни застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію.

Нагадаємо, розпочалася 101 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 4 червня.

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