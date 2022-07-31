На Донецькому напрямку підрозділи різних відомств взаємодіють, щоб бити окупантів значно ефективніше

Смерть під завалами та невдалі штурми міста Бахмут - російські війська завдають потужних авіаударів по місту, не полишаючи спроб покращити позиції на Бахмутському напрямку.

Під прицілом артилерії рашистів нині дороги та автошляхи, якими пересуваються цивільні жителі, що їдуть далі від обстрілів, йдеться в ТСН.

Червоні квіти на руїнах - бетонні перекриття житлової 5-поверхівки не витримали авіаційної атаки окупантів. У власній квартирі загинуло дві жінки і дитина.

На цій ділянці фронту відстань до ворога лічені кілометри, каже боєць на позивний «Француз». Після потужних артобстрілів російська піхота щомиті намагається просунутись вглиб нашої лінії оборони. «Вчора намагалися зробити о 4 ранку прорив, розвідгрупа 5-6 чоловік робить розвідку боєм, якщо вдається, то далі сили підтягуються, але перша група, яка йшла, вона не пройшла», - розповідає він.

Виявляти ворожі ДРГ і пильнувати кожен метр передової - у взаємодії з іншими підрозділами цим займається взвод снайперів, серед яких дві жінки. «Зараз наш підрозділ займається виявленням, розвідкою, корегуванням нашої артилерії. Наша сім’я тренується вдосконалюється робити смерть ворогу», - каже військовослужбовець ЗСУ «Смайл».

Українські армійці на цій ділянці фронту з відповіддю калібром у 155 мм довго не чекають. «Цей напрямок зараз найважчий на карті бойових дій», - кажуть військові.

Боєць на позивний «Авер» на війні від 2014 року. З того часу, за його відчуттям змінились масштаби і зникли усі домовленості, що раніше заважали бійцям бити ворога. «Вже немає, як казали раніше, що гатять по нам 120-ми, а це заборонено, зараз повномасштабна війна», - каже він.

36-річний Роман на позивний «Француз» на відміну від «Авера» військового досвіду лише набирається. Полишивши дружину-француженку і місто Марсель він повернувся до України добровольцем, аби боронити країну, в якій народився. «Я доросла людина, це мій свідомий вибір, тільки мені за нього відповідати», - переконує він.

Загін роти поліції пліч-о-пліч зі збройними силами України боронить рубежі Донецького напрямку. Взаємодія між підрозділами різних відомств допомагає бити окупантів значно ефективніше, каже боєць на позивний «Джексон». «Не важливо з якого ти підрозділу, не важливо, хто ти по життю, де працюєш, ким був до війни, всі однакові і всі стоять, і боронять країну - це головне», - переконує військовий.

Поки бійці успішно відбивають атаки окупантів, місцеві фермери під обстрілами збирають пшеницю з полів. Кілька комбайнів працюють на полях, які ще не встиг обстріляти ворог.

Але з мінометів та артилерії російські війська масовано б’ють по полях зі збіжжям на Донеччині, аби позбавити українців цьогорічного врожаю.

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