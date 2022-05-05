На Донецькому напрямку противник хоче продовжити наступ на Лиман та Сєверодонецьк – Генштаб ЗСУ

Окупанти не полишають надію захопити Попасну та взяти під повний контроль місто Рубіжне.
На Донецькому напрямку противник намагався захопити Попасну та взяти під повний контроль місто Рубіжне.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Ворог прагне забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк, успіху не мав.
Нагадаємо, російські війська продовжують наступ на сході України, щоб встановити контроль над територією Донецької і Луганської областей та створити сухопутний коридор до окупованого Криму.
Читайте також: