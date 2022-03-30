На Донецькому напрямку російські окупанти активізували штурмові дії - Генштаб ЗСУ

Основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь.

Російські окупанти активізували свої зусилля на Донецькому напрямку.

Про це 30 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Донецькому напрямку противник активізував вогневий вплив та штурмові дії. Продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у Генштабі ЗСУ заявили, що так зване "відведення військ" РФ на Київському напрямку, ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті ввести в оману військове керівництво ЗСУ та створити хибну уяву щодо відмови окупантів від оточення Києва.

Водночас прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що це не відведення військ, а переміщення. За його словами, Росія передислоковує війська для наступу на інші райони України. Він додав, що не потрібно "обманювати себе заявами Росії" нібито про відведення військ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 35-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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