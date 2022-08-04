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На Донецькому напрямку ворог використовує танки, ствольну та реактивну артилерію, щоб витіснити ЗСУ - Генштаб

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На Донецькому напрямку ворог використовує танки, ствольну та реактивну артилерію, щоб витіснити ЗСУ - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли.

На Донецькому напрямку застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії противник намагається витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 4 серпня.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Покровського, Роздолівки, Вершини, Яковлівки, Бахмута, Кодеми та Соледара. Біля чотирьох останніх населених пунктів для ударів задіяв авіацію.

Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли. Поблизу Травневого та Кодеми бойові дії тривають.

Нагадаємо, РФ планує заборонити окупантам звільнятися з армії.

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