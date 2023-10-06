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На Донецькому напрямку ЗСУ ударом з HIMARS накрили полігон російських “мобіків”: відео

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На Донецькому напрямку ЗСУ ударом з HIMARS накрили полігон російських “мобіків”: відео

Російські військові / Фото: Associated Press

Коли окупанти розпочали навчальні стрільби з автоматів, по них ударили з потужної артилерії.

На Донецькому напрямку бійці підрозділу "Shadow" під час аеророзвідки виявили навчальний полігон російських мобілізованих. Інформацію одразу передали українським артилеристам.

Про це повідомили в Telegram-каналі підрозділу в п’ятницю, 6 жовтня.

Після того, як “мобіки” розпочали навчальні стрільби з автоматів “Калашникова”, по окупантах було завдано скоригованого удару HIMARS. 

В результаті ураження близько 20 ворожих солдатів ліквідовано, ще близько 15 поранено.

На Донецькому напрямку ЗСУ ударом з HIMARS накрили полігон російських “мобіків”

На Донецькому напрямку ЗСУ ударом з HIMARS накрили полігон російських “мобіків”

Нагадаємо, раніше на Харківщині українські бійці 3-ої окремої танкової Залізної бригади завдали влучного удару по російській гарматі "Гіацинт-Б" та розтрощили ще одну артилерійську позицію окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
399
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