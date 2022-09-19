На допомогу другій армії: з Тамбова їдуть 400 в'язнів, що відбувають покарання за кримінальні злочини

Російська армія відчуває нестачу військових, які б можна було залучити до війни в Україні.

Росіяни готуються до наступу українських Збройних сил на Луганщині. Саме тому поповнюють лави свого війська. На Біловодщині окупанти оголосили новий набір до "підрозділів МВС".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Справа у тому, що після значних втрат у боях, вцілілі співробітники дезертирували або втекли на територію агресорки Росії. Такі набори по кілька разів оголошували майже у всіх громадах тимчасово захопленої Луганщини.

За словами Гайдая, поступово вакантними виявляються навіть керівні посади. "Туди навіть підвищити нікого — люди гинуть масово. На допомогу їм поспішає "еліта", - наголосив очільник Луганщини.

Гайдай додав, що із Тамбова їдуть 400 людей, які відбувають покарання за кримінальні злочини.

"Зимове екіпірування відсутнє. Вирішити це питання доручено громадським організаціям афганців шляхом збору грошей з населення", - повідомив голова ОВА.

Як повідомлялося, росія має значні проблеми в комплектуванні Збройних сил. РФ збільшує мобілізаційні резерви й планує мобілізувати близько 90 тисяч військовослужбовців.

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