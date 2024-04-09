На Франківщині військком організував "службу" футболістам місцевого клубу – що йому "світить"

Військком влаштував на службу футболістів та тренерів місцевого професійного клубу.

В Івано-Франківській області за матеріалами ДБР судитимуть посадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляють ДБР та Офіс Генерального прокурора.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У його підрозділі фіктивно проходили службу функціонери та футболісти місцевого професійного клубу.

Встановлено, що у роті охорони проходили службу семеро чоловіків, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Проте всі вони служили лише на "папері", на службу не з’являлися та не виконували жодних військових обов’язків.

"Загалом спортсмени "відслужили" 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення на майже 1,4 млн грн. Більшу частину суми – 1 млн грн фігурант вже добровільно відшкодував під час досудового розслідування, решту поверне вже під час судового розгляду", - йдеться у повідомленні.

Також за клопотанням ДБР суд відсторонив посадовця від виконання обов’язків.

Командира роти охорони Івано-Франківського обласного військкомату обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, "зацілований" ексначальник Рівненського ТЦК висловився про скандал.

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