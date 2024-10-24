На фронт – 18-річних?: яка позиція "Азову" щодо зниження мобілізаційного віку

У бригаді зауважили, що бійці віком 18-35 років воюють найефективніше.

На тлі дискусій про зниження мобілізаційного віку в Україні у 12-й бригаді спецпризначення "Азов" прокоментували, чи варто відправляти на фронт 18-річних.

Про це начальник центру комплектування 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Юрій "Мілан" Гаврилишин висловився в інтерв'ю "24 каналу".

Гаврилишин звернув увагу, що "Азов" фактично складається з молоді віком 18-35 років. Бійці саме такого віку воюють найефективніше.

"Давайте не порівнювати 18-річного хлопця в повному розквіті сил, який якраз і є прототипом піхоти, яка готова на повну виривати з себе ефективність і знищувати ворога, та 55-річного чоловіка, від якого на полі бою буде набагато менше ефективності", – висловився представник "Азову".

За його словами, звитяжна історія 12-ї бригади творилася молоддю віком 18-25 років.

За словами Гаврилишина, що старшою є людина, то менше фізичних навантажень вона може витримати, і буде менш креативною в бою.

"Молодь створює історію і воює не покладаючи рук. Тому на молоді в "Азові" акцент був завжди й буде. І в бойових діях ця молодь буде завжди, бо у неї найбільше запалу в очах, вона найбільш вмотивована й готова знищувати ворогів нашої держави уже сьогодні", – розповів начальник центру комплектування "Азову".

Він додав, що для 12-ї бригади залучення до своїх лав людей віком 18-25 років завжди було в пріоритеті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що партнери держави хочуть зниження мобілізаційного віку в Україні. Однак, за словами глави держави, наразі мобілізація людей віком від 18 років не передбачається.

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