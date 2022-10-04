На фронт не доїхали: у Росії в центрі підготовки мобілізованих загинуло троє новобранців

Причиною смерті двох російських рекрутів на полігоні стало зловживання алкоголем, ще один - наклав на себе руки.

У навчальному центрі в російському місті Єлані Свердловської області, куди звозять мобілізованих із усього Уралу, новобранці гинуть, не дочекавшись відправлення на фронт. Про смерть щонайменше трьох мобілізованих стало відомо в понеділок, 3 жовтня.

Про це повідомило російське видання "Коммерсант" з посиланням на регіонального омбудсмена Тетяну Мерзлякову.

За її словами, смерть одного з мобілізованих могла бути пов'язана з епілептичним нападом під час алкогольного отруєння.

Другий мобілізований вчинив самогубство. Тіло 46-річного чоловіка знайшли у їдальні навчального центру, на його шиї виявили два порізи, а поряд лежало лезо.

Ще одного мобілізованого з полігону терміново відправили додому, де він "відразу помер від цирозу печінки".

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Офіційних коментарів від влади Свердловської області та Міноборони РФ з цього приводу поки що не було.

До навчального центру в Єлані звозять мобілізованих із усього Уралу. Призовники раніше скаржилися на моторошні умови, з якими вони зіткнулися там.



Зокрема, росіяни публікували відео, в яких заявляли, що резервістів "просто вивантажили в поле", через що їм довелося розводити багаття. Згодом з'явилися фотографії, які свідчать, що мобілізовані сплять на підлозі, місця всім не вистачає.

Деяких мобілізованих із Свердловської області одразу відправляють до прикордонних регіонів без підготовки на навчальному полігоні, кажуть їхні родичі.

Нагадаємо, у Росії невдоволення мобілізацією набирає обертів. У Рязані на автовокзалі чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".

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