На фронті без змін: фото українських позицій під Бахмутом порівняли з умовами боїв Першої світової

Фото українських військових, які стоять в окопах, наповнених водою та брудом, дуже схожі на зображення часів Першої світової війни.

Умови, в яких ведуть бої українські солдати біля Бахмута, почали нагадувати лінію фронту Першої світової війни.

У соцмережі Twitter користувач з обліковим записом Walter Report опублікував чорно-білі фото із західного фронту Першої світової війни та сучасні фотографії з Бахмута, які без підпису важко розрізнити.

Ліворуч зображено позиції союзників біля міста Верден-сюр-Мез, що на південному сході Франції, фото датовані 1917 роком. Тут відбувалася найтриваліша та найзапекліша битва Першої світової війни.

Праворуч — позиції ЗСУ біля Бахмута на сході України - міста, яке безперервно атакують російські окупанти.

On the left: Verdun, 1917.



On the right: Bakhmut, 2022. pic.twitter.com/B7mMEC99Fp — Walter Report @walter_report@journa.host (@walter_report) November 26, 2022

Ще 1 серпня Міністерство оборони Росії офіційно оголосило про початок битви за Бахмут, однак, незважаючи на тимчасові успіхи, зафіксовані особливо на південній ділянці напрямку атаки, російським військам не вдалося зайняти місто навіть після майже 4 місяці боїв з використанням безпілотників-камікадзе, отриманих з Ірану, підкріплення виведеного з Херсона, а також нових підрозділів мобілізованих.

Нагадаємо, раніше волонтер Віктор Боринець опублікував фото українських захисників, які обороняють Бахмут Донецької області у жахливих умовах.

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