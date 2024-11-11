На фронті – десятки боїв: Генштаб назвав найскладніші напрямки

На фронті відбулося 125 бойових зіткнень від початку доби. Висока активність ворога зберігається на Покровському напрямку, і фіксується складна ситуація на Курахівському напрямку.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні 11 листопада.

Ситуація на фронті 11 листопада

На Куп’янському напрямку російські загарбники один раз спробували просунутися до позицій українських військ у районі Кіндрашівки. Сили оборони успішно відбили атаку, ситуація контрольована.

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На Лиманському напрямку було зафіксовано сім бойових зіткнень поблизу Греківки, Невського, Тернів та Серебрянки. Наразі на цьому напрямку триває один бій.

На Сіверському напрямку окупанти провели одну наступальну дію в районі населеного пункту Виїмка. Ворог також завдав ударів шістьома КАБами в районах Закітного та Сіверська.

На Краматорському напрямку російська армія завдала ударів з бомбардувальної та штурмової авіації у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та Краматорськ. Окрім того, у районі Часового Яру українські захисники відбили одну ворожу атаку.

На Торецькому напрямку російські сили чотири рази атакували в районах Торецька та Щербинівки. Сили оборони України відбили всі атаки. Загарбники скинули 13 КАБів на населені пункти Торецьк, Катеринівка, Петрівка та Костянтинівка, а також завдали дев’ять ударів некерованими авіаракетами по населеному пункту Дружба.

На Покровському напрямку наразі зберігається висока активність ворога. Бойові зіткнення різної інтенсивності розпочиналися 14 разів. Наразі триває бій у районі Селидового. Поблизу Миролюбівки, Променя, Григорівки та Лисівки українські захисники відбили 13 атак.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Українські війська відбили вісім штурмів поблизу Іллінки, Новоселидівки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Антонівки, Катеринівки та Курахового. Оборонці стійко ведуть ще 13 боєзіткнень.

На Времівському напрямку армія РФ 11 разів атакувала неподалік від Трудового, Макарівки, Новодарівки, Рівнополя та Зеленого Поля.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

Українські війська успішно відбили одну атаку росіян на Оріхівському напрямку.

Сили оборони виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення головкома ЗСУ Олександра Сирського про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського. На Курщині українські бійці продовжують стримувати майже 50-тисячне вороже угруповання.

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