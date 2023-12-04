На фронті епічно самоліквідувався російський генерал Завадський: стали відомі деталі

У Міноборони Росії зізналися, що генерал-майор Володимир Завадський загинув в Україні через "цілий ланцюжок трагічних помилок і збігів".

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Зазначається, що Завадський загинув "на деякій відстані" від лінії бойового зіткнення. Він разом із ще трьома окупантами вирішив покататися на трофейному автомобілі, який росіяни вкрали у ЗСУ. Генерал нікому не сказав про свої божевільні плани, тож російські окупанти вирішили, що на авто пересувається українська ДРГ і навели на нього свій же міномет.

Однак мінометники по машині Завадського не влучили. Однак сам він "перенервував" і намагався швидко виїхати із зони обстрілу. Зрештою автомобіль заїхав на російське мінне поле і підірвався там. Завадський і ще двоє окупантів загинули, ще один російський офіцер, який був у машині, поранений.

Раніше про смерть Завадського повідомив український військовий Анатолій Штефан "Штірліц". Він припустив, що російських генерал самоліквідувався.

Зазначимо, що у війні проти України Росія втратила щонайменше сім генералів. Генерал-майор РФ Завадський став якраз останнім з них.

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