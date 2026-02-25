На фронті фіксують відчутне затишшя: чому кількість штурмів різко зменшилась

Російські військові / Ілюстративне фото / © Укрінформ

Протягом лютого на фронті спостерігається відчутне зменшення кількості російських штурмів та артилерійських обстрілів. Така зміна тактики росіян пов’язана із низкою факторів, зокрема з величезними втратами особового складу, які перевищують темпи поповнення.

Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний в ефірі «Громадського радіо».

Причини затишшя на передовій

За словами експерта, якщо ще кілька тижнів тому фіксувалося понад 250 боєзіткнень на добу, то зараз цей показник впав ледь не вдвічі. Аналогічна ситуація і з артилерією: кількість обстрілів зменшилася з 5 тисяч до 2,6 тисячі на добу.

«Коли втрати підрозділу перевищують 50%, його відводять на відновлення й поповнення особовим складом. А на місце відведеного підрозділу заходить інший. І період між відведенням і заведенням нового підрозділу може бути моментом затишшя», — пояснив Нарожний.

Додатковим фактором стало блокування супутникових терміналів Starlink для росіян. Окупанти мали десятки тисяч таких терміналів для оперативного зв’язку, а зараз змушені шукати альтернативи та переходити на радіозв’язок. Також українські піхотинці навчилися ефективно протидіяти ворожим дронам на оптоволокні, просто перерізаючи кабель.

Зміна тактики ворога

Попри загальне зменшення кількості штурмів, окупанти продовжують концентрувати зусилля на стратегічно важливих напрямках — насамперед на Донбасі та півдні. Зокрема, Росія намагається захопити Слов’янськ і Краматорськ, а також тисне в районі Степногірська на Запоріжжі.

Водночас ворог кардинально змінив тактику використання бронетехніки. Російські війська відчувають жорсткий дефіцит танків і бойових машин, тому використовують їх здебільшого для обстрілів із закритих позицій.

Натомість окупанти перейшли до тактики піхотних «м’ясних штурмів». Російське командування кидає в бій групи піхоти, щоб виявити українські вогневі позиції, після чого завдає по них ударів артилерією чи авіабомбами. Така тактика дозволяє росіянам економити дорогу техніку через колосальні втрати серед особового складу.

Колапс мобілізації та втрати армії РФ

За чотири роки повномасштабної війни Сили оборони України фактично ліквідували дві російські армії. Як розповів ексочільник Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж, початкового 650-тисячного угруповання окупантів уже просто не існує, а нові сили не здатні забезпечити колишній рівень загрози. Натомість українське військо технологічно та організаційно перевершило навіть стандарти НАТО.

Міф про невичерпні людські ресурси ворога руйнується і під тиском реальних цифр. Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський зазначив, що 2025 року окупанти вперше зіткнулися з критичною тенденцією: масштаби втрат перевищили можливості Кремля щодо поповнення війська.

Хоча Росія намагалася максимально наростити свою присутність, збільшивши угруповання до 713 тисяч солдатів, ця мобілізаційна «машина» не встигає компенсувати шалені втрати. За словами Сирського, щодня українські оборонці виводять з ладу 1000-1100 російських загарбників.