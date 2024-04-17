На фронті можливий глухий кут – Путін чекає на обрання Трампа: ексрадник президента США з нацбезпеки

Колишній радник президента США (Дональда Трампа - ред.) з національної безпеки Джон Болтон, прокоментував матеріал Bloomberg про те, що "Київ зараз перебуває в найбільш уразливій позиції за всі два роки великої війни", сказав, що хоч зараз Україна і перебуває у вразливому становищі, але ситуація не така, як на початку вторгнення Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время" (проєкт "Радіо Свобода" та "Голосу Америки").

На думку Болтана, є ймовірність того, що США не ухвалять новий пакет допомоги Україні.

"Зараз існує небезпека, що Сполучені Штати не ухвалять закон про необхідну допомогу. У США є підстави думати, що Росія здійснює у 5-6 разів більше артилерійських пострілів, ніж Україна. П’ять-шість снарядів на кожний випущений Україною у відповідь – тривалий час Україна так не протримається. Україна явно економить боєприпаси. Я думаю, що найкраще, на що ми можемо сподіватися до американських виборів, – це певний глухий кут на полі бою. Я думаю, Путін чекає на обрання Трампа. Якщо його оберуть, то я дуже переживаю за майбутнє України", - каже Болтон.

Джон Болтон, зокрема дуже стурбований можливим переобранням Дональда Трампа, особливо через його позиції щодо НАТО і, зокрема, щодо російського вторгнення до України.

"Я дійсно думаю, що якщо він зможе зосередити свою увагу досить довго – що для Трампа є нелегко, – то він спробує вийти з НАТО. Президенти можуть виходити з будь-яких договорів, з яких хочуть, і він міг би це зробити. І це було б катастрофічною помилкою для Сполучених Штатів і для усього світу, якби він це зробив, але це можливо. Я думаю, що Путін частково чекає, чи зробить це Трамп, тому що вихід США з НАТО зробить НАТО фактично неефективним – не лише для України, але й для всього Альянсу", - наголосив Болтон.

Він також вважає, що Путін дуже уважно слухав заяви Трампа про війну, зокрема про його план "зупинити війну за 24 години". Втім, сам Болтон у сценарії, описані Трампом, не вірить.

"Як він посадить Путіна та Зеленського в одну кімнату, і як він би розв’язав це таким чином? Цього теж не станеться. Але коли намагання здобути швидке рішення обернеться невдачею, у свідомості Трампа це означатиме, що в цьому винен хтось інший... І я дуже хвилююся, що тут зіграє роль його захоплення Путіним. І майже неминучий результат полягає в тому, що він звинуватить у невдачі Зеленського, що, очевидно, буде поганою новиною для України", - резюмував ексрадник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Іран не напав би на Ізраїль, якби він був президентом США.

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