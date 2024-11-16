На фронті на нас чекає дуже важка зима: Оністрат назвав можливі сценарії

Наступна зима буде дуже важкою для всіх українців, а особливо — для українських бійців на фронті.

Таку думку висловив один із засновників дронового підрозділу “Шершні Довбуша”, колишній банкір, а тепер військовослужбовець Андрій Оністрат в інтерв’ю керівниці проєкту Victory Drones Марії Берлінській.

При цьому він озвучив приблизні сценарії того, як може тривати війна в Україні.

За словами Оністрата, найгіршим сценарієм її перебігу стане недостатня кількість українських військ та подальша втрата територій. Головною точкою на полі бою стане Покровськ.

“Як показує досвід, Покровськ можна тримати пів року легко. До квітня тримаємо Покровськ, від якого ще кілометрів 40 до кордону з Дніпропетровською областю. Ще є Дружківка, Краматорськ. З тією швидкістю втрати територій, яка є зараз, ми можемо товктися на території Донецької і Луганської області мінімум півтора роки. Курську область втримати буде важче, тому що вони будуть довантажувати туди війська”, - озвучив він найгірший сценарій.

Ще одним поганим варіантом Андрій Оністрат назвав припинення підтримки від США, коли Європа буде змушена прокинутися і давати трохи більше. Але навіть за такої ситуації, за його словами, ті чотири українські області, на які претендує Путін, ми можемо втрачати ще роки.

Позитивним сценарієм він назвав непередбачуваність обраного президента США Дональда Трампа, який може "увімкнути свої важелі і зробити те, чого демократи не робили" для підтримки України.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що, попри обіцянки обраного президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні, саме за його перебування в Білому домі вона може тільки посилитися.

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