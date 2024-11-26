На фронті наразі тривають три десятки боїв: подробиці від Генштабу

Від початку цієї доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 143. Особливо активно ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку сьогодні відбулися чотири бойові зіткнення в районі Вовчанська.

Дванадцять штурмових дій загарбників відбиті українськими воїнами поблизу Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового та Андріївки на Куп'янському напрямку, три бойові зіткнення тривають досі.

На Лиманському напрямку ворог за підтримки авіації атакує в районах Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів і Торського. Всього від початку доби на цьому напрямку нараховується вже 17 боєзіткнень, з яких сім тривають.

На Сіверському напрямку окупанти атакують в районі Григорівки, бойове зіткнення ще триває.

На Торецькому напрямку противник тричі атакував позиції українських військ поблизу Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку в районах Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Лисівки, Чумацького, Пустинки та Нового Труда точаться запеклі бої. На цей час ворог здійснив 31 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій, 25 атак уже відбито. Окупанти скинули дві авіабомби в районах Зеленого Поля та Покровська.

На Курахівському напрямку триває 12 боєзіткнень у районах населених пунктів Берестки, Сонцівка, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Єлизаветівка, Ганівка та Антонівка. Двадцять три ворожі штурми вже відбито українськими захисниками.

В районах населених пунктів Веселий Гай, Трудове, Костянтинопольське, Роздольне, Новоандріївка та Рівнопіль Времівського напрямку українські війська відбили 12 ворожих атак, одне бойове зіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій наразі не здійснював.

На Оріхівському напрямку загарбники активно застосовували авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка, Темирівка та Павлівка, загалом скинули десять керованих авіаційних бомб.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога.

Нагадаємо, що втрати РФ у війні проти України перетнули нову психологічну позначку.

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