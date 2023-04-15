На фронті назріває серйозна проблема: експерт розповів, як її вирішити

Україна терміново потрібні системи ППО які діють на відстані понад 100 кілометрів, тому що на фронті може виникнути серйозна проблема через російські керовані бомби.

Таку думку висловив військовий експерт Олександр Коваленко.

Він зазначив, що західні лідери повинні усвідомити, шо ситуація стає екстремальною. "Керовані авіаційні бомби росіян це проблема, яку слід вирішувати якомога швидше!" - вважає він.

Він зазначив, що росіяни поставили на потік виробництво зйомних модулів управління і корекції для вільно падаючих авіабомб. Завдяки цьому звичайні бомби перетворюються на аналоги крилатих ракет. Коли літак скидає таку бомбу, то вона не падає вниз, а може пролетіти десятки кілометрів у зазначену точку.

"Ці модулі ненадійні і часом відлітають під час скидання бомби, але старих радянських бомб у Росії дуже багато. Навіть ненадійність модулів, компенсується масовістю матеріалу", - попереджає експерт.

Наявні засоби ППО не можуть якісно боротися з такими бомбами, простіше буде просто збивати літаки, які їх скидають. Саме для цього українським військовим потрібні засоби ППО дальнього радіуса дії, щоб діставати ворожі літаки, які скидають свої бомби за десятки кілометрів від фронту.

"Україні потрібні не просто ЗРК Patriot і SAMP/Т, а саме ракети до них в модифікації з дальністю ураження цілей 100+ км. Але, одними тільки ЗРК не обійтися, оскільки вони не зможуть закрити необхідні ділянки. Тобто, повертаємося до авіаційного питання. Саме західного зразка авіація з ракетами класу "повітря-повітря" з дальністю ураження 100+ км може вирішити цю, наростаючу як сніжний ком проблему", – вважає Коваленко.

Нагадаємо, раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Збройні сили України можуть отримати зенітно-ракетні комплекси Patriot після Великодня.

Крім того, ми раніше інформували, що у Пентагоні повідомляли, що системи ППО Patriot доправлять до України швидше, ніж планувалося. Втім, що мається на увазі під "швидше", поки не відомо.

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