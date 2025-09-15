На фронті не працює Starlink: заява "Мадяра"

Starlink / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» повідомив, що на всьому фронті на працює супутниковий Інтернет Starlink.

Про це командувач написав у Мережі вранці 15 вересня.

«Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч», — вказано в короткому повідомленні.

Згодом Бровді поінформував, що станом на 8:02 Starlink поступово відновлюється.

«Повторився глобальний збій на SpaceX», — додав він.

Зауважимо, дані сервісу Downdetector вказують на те, що перебої в роботі Starlink зафіксовані по всьому світу.

Скарги користувачів на Starlink протягом останніх 24 годин / © Downdetector

Нагадаємо, наприкінці липня Starlink теж припиняв працювати на фронті через масовий збій у всьому світі.

Уже через 2,5 години Starlink повністю відновив свою роботу після глобального збою. Віцепрезидент компанії Майкл Ніколс пояснив, що припинення роботи було викликане збоєм ключових внутрішніх програмних служб, що забезпечують роботу базової мережі.