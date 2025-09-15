ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
546
Час на прочитання
1 хв

На фронті не працює Starlink: заява "Мадяра"

Перебої в роботі Starlink зафіксовані по всьому світу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Starlink

Starlink / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» повідомив, що на всьому фронті на працює супутниковий Інтернет Starlink.

Про це командувач написав у Мережі вранці 15 вересня.

«Знов ліг Starlink вздовж всього фронту. 07:28 кч», — вказано в короткому повідомленні.

Згодом Бровді поінформував, що станом на 8:02 Starlink поступово відновлюється.

«Повторився глобальний збій на SpaceX», — додав він.

Зауважимо, дані сервісу Downdetector вказують на те, що перебої в роботі Starlink зафіксовані по всьому світу.

Скарги користувачів на Starlink протягом останніх 24 годин / © Downdetector

Скарги користувачів на Starlink протягом останніх 24 годин / © Downdetector

Нагадаємо, наприкінці липня Starlink теж припиняв працювати на фронті через масовий збій у всьому світі.

Уже через 2,5 години Starlink повністю відновив свою роботу після глобального збою. Віцепрезидент компанії Майкл Ніколс пояснив, що припинення роботи було викликане збоєм ключових внутрішніх програмних служб, що забезпечують роботу базової мережі.

Дата публікації
Кількість переглядів
546
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie