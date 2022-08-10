На фронті окупанти мають велику перевагу в іржавому залізі - Грабський

Втім, це іржаве залізо і їздить, і стріляє. Тисячі снарядів, які випускають окупанти навіть зі старої зброї, також завдають шкоди, руйнують опорні пункти та вбивають українських захисників.

Про це в ефірі телеканалу Freedom сказав військовий експерт Сергій Грабський.

За його словами, кількість визначає якість. "На тактичному рівні, перебуваючи за кілька кілометрів від ворожих позицій, не має значення, чи було зроблено постріл із високоефективної зброї, чи це була зброя, зроблена після Другої світової війни. Заліза в них поки що багато. Йдеться нехай про старі, але гаубиці і системи залпового вогню, які стріляють; старі, але використовувані танки", - наголошує експерт.

Грабський каже, що Збройні сили ефективно протиставляє ворогові отримане озброєєння. Зоконема, російська армія протягом останнього місяця мала менші за мінімальні успіхи на сході України.

"Про це і йдеться, коли я говорю про залізо, яке вони мають. Але цим залізом повинні керувати люди, з нього мають стріляти люди. Ось з цим у них проблеми, особливо в піхотних підрозділах, які ведуть штурмові дії", - констатує військовий експерт.

Як повідомлялося, станом на 10 серпня ЗСУ від початку широкомасштабного вторгнення РФ вже знищили близько 42,8 тисячі окупантів. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Донецькому напрямку. Протягом 9 серпня лквдован ще 160 російських солдат.

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