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На фронті поки що не зафіксували присутність мобілізованих росіян - Гуменюк

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На фронті поки що не зафіксували присутність мобілізованих росіян - Гуменюк

Фото: Associated Press

В рамках часткової мобілізації будуть призвані 300 тисяч російських резервістів.

Наразі на фронті в Україні не зафіксована присутність мобілізованих чоловіків з Росії. Оголошена мобілізація в РФ вплине на ситуацію кількісно, але не якісно.   

Про це в ефірі національного телемарафону сказала речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Скоріш за все, вплив буде суто кількісний, але не якісний. Це те саме "гарматне м'ясо", про яке стільки вже сказано, оскільки ці люди не пройшли відповідного навчання", - зазначила вона.

Гуменюк також додала, що на фронті поки що не зафіксували присутність "максимально свіжо мобілізованих".

Нагадаємо, Шойгу заявив, що Росія має намір призвати 300 тисяч резервістів, які насамперед мають бойовий досвід.

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