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На фронті помітили ієромонаха РПЦ, якого раніше засудили за розбещення 53 дітей

На фронті помітили ієромонаха РПЦ, якого раніше засудили за розбещення 53 дітей

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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На фронті помітили ієромонаха РПЦ, якого раніше засудили за розбещення 53 дітей

Фото: РИА Мелитополь

На фронті помітили російського ієромонаха РПЦ, якого раніше засуджували за розбещення десятків дітей.

Серед російських окупантів є чимало ув'язнених чи засуджених. Зокрема, на фронті помітили ієромонаха РПЦ, який раніше розбещував дітей.

Про це пише Ріа-Мелітополь.

Так, журналісти зафіксували на фронті Юрія Абрамова, який у колах Російської православної церкви відомий, як Спірідон. 2021 року суд Росії засудив його до 18 років колонії у справі про розбещення 53 дітей. Однак у 2023 році ґвалтівника помітили на відео з українського фронту.

У мережі пишуть, що так виглядає соціальний ліфт Росії. Ймовірно, ієромонаха завербували до ПВК "Вагнера".

"Соціальний ліфт росії в дії: вчитель-ієромонах-педофіл-ув'язнений-військовий злочинець-вбивця-герой расеї. Всього лиш треба порушити всі заповіді", - пише видання.

Нагадаємо, російське Міноборони тепер напряму вербує в'язнів на війну в Україні. Раніше цим займався ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

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Дата публікації
Перегляди
570
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