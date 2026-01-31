На фронті помітили "ходячих мерців": в ЗСУ розповіли, до якої тактики вдався ворог

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

На Добропільському напрямку росіяни втратили ініціативу та не мають значних успіхів у просуванні. Силам оборони України вдалося ліквідувати небезпечний виступ ворога, що загрожував тилам та шляхам постачання.

Про це в ефірі «Еспресо» розповів пресофіцер 33-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Назар Войтенков.

За словами військового, підрозділи 33-ї ОМБр тримають оборону в районі населеного пункту Шахове. Окупанти намагалися здійснити глибокий прорив у тил українських військ, створивши так званий виступ. Проте завдяки скоординованим діям Сил оборони цю загрозу було нейтралізовано.

Реклама

«Таке відбулося приблизно в районі теж Добропілля на так званому виступі, який успішно змогли зачистити Сили оборони, суміжні підрозділи, з якими ми працюємо в кооперації», — зазначив Войтенков.

Він наголосив, що ліквідація цього виступу дозволила повернути Збройним силам України контроль над важливою логістикою.

«Ходячі намети» та імітація смерті

Характерною рисою боїв на цьому напрямку стала зміна тактики ворога. Масовані броньовані штурми із залученням танків та БМП, які фіксувалися ще торік, наразі припинилися. Росіяни перейшли до дій малими піхотними групами по 1–3 особи, намагаючись максимально замаскуватися.

Пресофіцер розповів про курйозні, але небезпечні методи маскування окупантів, які він назвав «колгоспом армії Росії».

Реклама

Окупанти використовують саморобні конструкції для прихованого пересування. Також активно застосувують білий камуфляж в темну пору доби.

А також росіяни активно використовують спроби імітувати смерть під час наближення українських дронів.

«Ми бачимо цю їхню невдалу акторську гру і, власне, їх знищуємо», — прокоментував захисник.

Для знищення живої сили противника українські бійці активно застосовують важкі бомбери та FPV-дрони. Водночас безпілотні технології відіграють ключову роль і в забезпеченні передових позицій.

Реклама

Військові використовують наземні роботизовані платформи для логістики, щоб не ризикувати життям особового складу.

«Дроном „Терміт“ перевозимо буквально тонни різного корисного вантажу, включно з провізією та бойовим комплектом», — підсумував Назар Войтенков.

Нагадаємо, місто Часів Яр на Донеччині вже другий рік перебуває в зоні активних бойових дій і зазнало тотальних руйнувань унаслідок безперервних атак російської армії. За словами очільника міської військової адміністрації Сергія Чауса, інфраструктура населеного пункту фактично знищена, від міста залишилася лише «крапка на карті».

Зв’язку з Часовим Яром тривалий час немає, тому актуальна інформація про цивільних мешканців відсутня, а доступ для волонтерів та евакуаційних груп залишається неможливим через інтенсивні обстріли.